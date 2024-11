Rastelli: "Conte? Non escludo vada da Kvaratskhelia per fargli questa domanda"

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“E’ giusto e umano che ogni calciatore abbia l’esigenza di trovare spazio e di giocare con frequenza, ma te lo devi meritare anche quando ti danno 10 minuti a partita. Un allenatore vuole vincere le partite e si affida a coloro che gli danno più certezze. Raspadori dovrebbe dare qualcosa in più per mettere in difficoltà il suo allenatore. La fortuna del Napoli dello scudetto sono stati anche i ricambi, ricordiamo quando si fece male Osimhen e lo sostituirono al meglio sia Raspadori stesso che Simeone. 3-5-2? Il problema è Kvaratskhelia, questo sistema si può anche fare con Raspadori alle spalle di Lukaku. E’ chiaro che vai a sacrificare Kvaratskhelia con questo modulo. Immagino Kvaratskhelia quinto di centrocampo.

Se Conte dovesse avere questa idea non escludo che possa andare da Kvaratskhelia per proporgli questa soluzione dicendogli ‘Tu te la sentiresti di giocare a tutta fascia?’. Da allenatore, però, in questo momento non cambio. Aspetterei il momento in cui Raspadori mi metta in difficoltà”.