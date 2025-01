Rastelli: "Juan Jesus è affidabile, non ha fatto rimpiangere Buongiorno!"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto l’allenatore Massimo Rastelli. “Un bellissimo Napoli, che ha confermato l’ottima gara di Firenze. Sta acquisendo sempre più consapevolezza. Ha ritrovato in queste prime due gare del 2025 il piacere di giocare a calcio. Prima sembrava una squadra preoccupata di fare ciò che chiedeva l’allenatore, adesso vedo una squadra leggera e che gioca con più piacere.

Se non ci saranno grosse problematiche di infortuni il Napoli lotterà per lo scudetto fino alla fine. Questi continui movimenti per cercare gli spazi e consentire al compagno di fare passaggi semplici è una dimostrazione di come si cercano alcuni principi di gioco. L’azione del primo gol è stata molto bene. Juan Jesus? Lo reputo un difensore affidabile, lo dice la sua carriera. L’anno scorso non funzionava niente, ma un giocatore deve anche sentire la fiducia. Il Napoli ha ritrovato un calciatore in più, che ad oggi non ha fatto rimpiangere Buongiorno. Kvara? Per un allenatore queste sono le situazioni più complicate, e a gennaio col mercato aperto è ancora peggio. Mi sembra che da parte di tutte le componenti ci sia il desiderio di chiudere quanto prima questa faccenda. Sarebbe importante per tutto il gruppo”.