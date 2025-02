Rastelli: “Occasione persa a Roma! Mercato? Non distoglierà Conte dall’obiettivo”

L’allenatore Massimo Rastelli è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Roma-Napoli? Una grande occasione persa degli azzurri, che erano anche riusciti a fare la cosa più difficile e cioè andare in vantaggio. Non si è riusciti a chiudere la partita, quando la gara resta in bilico un errore è inevitabile prima o poi e la squadra lo ha pagato a caro prezzo. Che impatto avrà questo risultato? Le squadre che vogliono raggiungere certi obiettivi devono avere anche la capacità di gestire certe partite, credo sia un momento di crescita per questo gruppo. In ogni caso, un pareggio, dopo sette successi consecutivi, ci può stare.

Cosa è successo nei minuti finali di gara? Come accade spesso negli ultimi 25-30′, si tende un po’ ad arretrare dal punto di vista psicologico. Poi ci sono stati i cambi di Ranieri, che aveva conservato 4/5 dei suoi elementi migliori in vista delle fatiche di coppa del giovedì ma anche conoscendo la capacità del Napoli di vincere le gare soprattutto nella ripresa. Il problema del Napoli, in questo momento, è quello di non avere dei ricambi all’altezza: se ci fosse in panca ci fosse stato Kvara o un attaccante di pari valore rispetto a chi è uscito, la squadra avrebbe mantenuto la stessa forza in campo. Questo è un aspetto che l’Inter e altre squadre hanno.

Ngonge poco utilizzato? Si vede che non è riuscito a dare continuità oppure a convincere i vari allenatori che ha avuto, poi per giudicare i calciatori bisogna averli davanti agli occhi.

Mercato? Che Conte si aspettasse di più mi sembra sotto gli occhi di tutti, ora però ha tre mesi davanti a sé per raggiungere un obiettivo che sembrava impensabile fino a qualche tempo fa e non credo che questa sessione di mercati possa distoglierlo dall’obiettivo”.