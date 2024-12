Rastelli sincero: "Conte sapeva che così poteva uscire e voleva far risaltare il mercato..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Massimo Rastelli, ex calciatore ed allenatore: “Credo che Conte abbia messo in pratica quello che ha sempre detto al gruppo. La partita all'Olimpico era l’unica occasione in cui avrebbe potuto lasciare spazio ai non titolari. Ha fatto una mossa rischiosa e si è assunto tutte le responsabilità. Era sicuramente consapevole della possibilità di uscire dalla Coppa Italia, ma voleva vedere tutti. Il turnover scelto da Conte ha sottolineato cose che aveva già notato. L’idea era anche quella di rendere nota qualche difficoltà in vista della sessione invernale di mercato. I titolari del Napoli sono molto forti ma non bastano, può sempre esserci un imprevisto. Marin? L’ho visto un po’ impacciato in alcuni frangenti, ma servirebbe vederlo in contesti diversi. E’ difficile fare subito bene non vedendo quasi mai il campo"

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).