Ravezzani distrugge Giuntoli: "Ha sbagliato tutto, dall'allenatore agli acquisti!"

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, è intervenuto sui suoi canali social per commentare la bruciante sconfitta in casa subita dalla Juventus contro l'Atalanta, nella 28esima giornata del campionato di Serie A: "Finché le squadre si faranno in base all’umore dei tifosi o alle crociate di opinionisti tv iper polemici che non hanno mai diretto un club in vita loro, succederà quello che sta accadendo alla Juve oggi".

E ancora: "Siamo ormai sul finale di stagione e va detto che Giuntoli ha sbagliato praticamente tutto. Dall’allenatore alla quasi totalità degli acquisti Juve. Diventa francamente temerario dargli ancora fiducia".