Ravezzani: “Pochi gol per gli altri, l’anno scorso il Napoli si è portato via due attaccanti”

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi di mercato.



TuttoNapoli.net

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", ha parlato dei temi di mercato.

Per vincere lo Scudetto l’Inter chi prenderà come attaccante?

"Dovresti avere un centravanti boa, perché hai Thuram e Lautaro di movimento, Correa anche. Che poi sia un attaccante boa che si adatti velocemente è un altro discorso. A saperlo forse avrebbe trattenuto Dzeko. Scamacca non è un centravanti boa, così come Morata. C'è carenza in attacco. Il Napoli si è portato via Simeone e Raspadori lo scorso anno e in giro ci sono pochi gol per gli altri. Avevano impostato il progetto su Lukaku e credo che ora si tratti un po' tutto al volo per cercare una soluzione. E' un momento di confusione".