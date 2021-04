Real Madrid, l'ex presidente: "Sono contrario alla Superlega, è una pugnalata al calcio mondiale"

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, ha parlato della Superlega ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Non sono assolutamente d’accordo con la Superlega, credo che sia una pugnalata al calcio mondiale che arriva nel momento peggiore del nostro settore. Questa lega divide i club dalle istituzioni, spero che questo progetto non si realizzi, se no il mondo del calcio vivrebbe una delle sue stagioni peggiori.

Se l’intento era quello di indurre la UEFA a rinegoziare gli introiti economici della Champions si è usata una strategia sbagliata nei modi e nei tempi. Io da ex vice presidente del Comitato Uefa già parlai di questo aspetto ma lo feci in maniera limpida e coinvolgendo tutte le parti interessate intorno ad un tavolo delle trattative”.