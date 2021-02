Reina, il padre: "Deluso dalla partita col Granada, ma gli azzurri possono ribaltare il risultato"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Miguel Reina, papà di Pepe, ex portiere del Napoli. “Il Napoli è una rosa di qualità e ha tutte le possibilità di battere il Granada e superare il turno. Devo anche dire che il 2-0 dell’andata mi ha stupito molto perchè non mi aspettavo una partita così deludente del Napoli. Gli spagnoli sono un avversario comunque difficile perchè giocano con ritmo e corrono molto. Spero che Pepe possa vivere una grande notte contro il Bayern, la Lazio ce la metterà tutta. Il Napoli ora ha Insigne come capitano e leader, ma avere più leader in campo sarebbe meglio. Pepe e tutta la famiglia Reina resteranno sempre legati a Napoli”.