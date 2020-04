Reja: "Kumbulla? Strano il Napoli non sia riuscito a comprato, forse lo farà in estate"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attuale ct dell'Albania, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Rrahmani? Lo avrei voluto perché lui è stato convocato con De Biasi, era ancora giovane, ma lui l'ha lasciato andare. Poi ha scelto il Kosovo. Magari potessi allenarlo. Lo conosco bene perché seguivo Kumbulla, non capisco perché il Napoli non sia riuscito a comprarlo, forse ci riuscirà in estate anche se ci sono Inter e Juventus. Rrahmani a me piace, io gioco a tre e lui col Verona gioca a destra ed è molto bravo".