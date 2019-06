Renica: "Albiol perdita grave, Manolas non è complementare a Koulibaly"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, parla a Marte Sport Live: “Mi spiace molto per la cessione di Albiol. E’ fondamentale per come chiama la difesa, aveva l’esperienza giusta per farlo molto bene e si è visto quando è rimasto fuori per infortunio. Valorizzava un campione come Koulibaly. Per me è una grave perdita. Manolas mi piace, ma non ha quelle caratteristiche, non credo sia complementare a Koulibaly. Mi piacerebbe uno come Miranda che è molto tecnico ed è bravo a guidare il reparto. Credo sia fondamentale un giocatore così, Koulibaly ha sofferto senza Albiol nella seconda parte del campionato”.