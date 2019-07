Renica avverte: "James? Trattativa disordinata, si sono create tante aspettative..."

Queste le parole di Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "James può trovare un ambiente ideale a Napoli per esprimersi al meglio e dimostrare il suo valore, ha tutte le caratteristiche per fare molto bene a Napoli. Parallelismo con la vicenda Maradona nella trattativa? Non saprei cosa dire, un giorno sembra che possa essere fatta e l'altro mi sembra saltato per ora, mi sembra una trattativa disordinata. Si sono create tante aspettative, non so se sia giusto fare così, si richia che il tifoso ci possa rimanere male".