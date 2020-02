Renica bacchetta Gattuso: "Ha dato due giorni di permesso a Manolas, non mi è piaciuto..."

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando il momento della squadra azzurra: "Lui ha detto una cosa che non mi è piaciuto, ovvero che a Manolas è nata la figlia e gli ha dato due giorni di permesso, bello dal punto di vista umano ma ha minato gli equilibri, il greco era il difensore più in forma. Come uomo gli faccio i complimenti, dal punto di vista del risultato dico che il Napoli ha bisogno di far risultati, bisogna essere razionali".