Renica deluso: “Ero convinto che fosse l’anno del Napoli, ma sono mancate più cose”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, è intervenuto l'ex azzurro Alessandro Renica

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, è intervenuto l'ex azzurro Alessandro Renica: “Io ero convinto che questo fosse l’anno del Napoli: non si può mancare di personalità quando si ha disposizione un gruppo maturo con gente come Mertens e Koulibaly. Troppo semplice parlare solo della mancanza di una figura di raccordo tra calciatori e proprietà, se non si è vinto è perché sono mancate varie componenti. Il Napoli, nel 2018 in Champions, ha battuto il Liverpool e pareggiato con il PSG. Partiva da basi di gioco importanti. C’è stata anche una buona dose di sfortuna: c’è stata l’assenza di Di Lorenzo, sostituito bene da Zanoli a Bergamo ma peggio nelle altre partite importanti. Qualche lettura da parte di Spalletti non ha convinto”.