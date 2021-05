Renica difende Gattuso: “Non l'hanno ascoltato, lui non ha detto di abbassarsi così!"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 21, Alessandro Renica, ex giocatore partenopeo, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Cagliari. "Gattuso non ha certamente detto ai calciatori di arretrare, anzi il contrario. I calciatori non lo hanno ascoltato. La squadra si è fatta schiacciare, non ha alzato il baricentro consentendo al Cagliari di mettere pressione. Demme ha disputato la solita ottima prestazione, ma i problemi sono altri. In sede di mercato sono stati fatti degli errori. Al Napoli manca un Albiol, un calciatore in grado di comandare la difesa".