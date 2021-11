Renica difende Insigne: “Non pensa solo ai soldi, altrimenti non avrebbe rinunciato a Raiola”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Canale 8, è intervenuto l'ex azzurro Alessandro Renica: “Non dobbiamo sottovalutare un calciatore importante come Insigne. Ha segnato tanti gol importanti e non solo in Italia, ha fatto bene anche in Champions League e in Nazionale agli Europei. Non è detto che lasci il Napoli. Non credo che pensi solo ai soldi altrimenti non avrebbe certamente rinunciato a un procuratore come Mino Raiola”.