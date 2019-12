Renica: "Dopo le multe c'è stato ancora più caos. Troppe cose non mi tornano..."

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, parla a Marte Sport Live: “I grandi giocatori non possono comportarsi come stanno facendo quelli del Napoli. Ci sta avere più stimoli contro il Liverpool perché si tratta di Champions e di una squadra fortissima, ma bisogna farsi valere anche in campionato. Dopo le multe la situazione si è aggravata ancora di più perché anziché fare chiarezza, si è creato ancora più caos. Ci sono troppe cose che non mi tornano, non mi è piaciuto l’accanimento del club con le multe, poi la presa di posizione di Ancelotti che è andato in ritiro schierandosi contro la squadra, ma prima aveva dato, a parole, ragione alla squadra e questi comportamenti mi mettono in confusione”.