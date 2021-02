Renica: “Gattuso capro espiatorio. Parliamo dei rinforzi che non arrivano mai”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ è intervenuto Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli. “La piazza di Napoli non sta dando serenità all’allenatore e alla squadra . Non capisco tutte queste critiche a Gattuso. E’ in semifinale di Coppa Italia, è in corsa per il quarto posto e tra poco affronterà i 16esimi di Europa League. Sembra quasi che a Napoli si voglia trovare per forza il capro espiatorio. Una volta è Benitez, un’altra è Ancelotti e un’altra ancora è Gattuso. Parliamo piuttosto della possibilità di rinforzare a dovere l’organico. Il Napoli è inferiore a Inter, Juve e Milan. Anzi, se a Napoli non la smettono di creare questo clima attorno a Gattuso, la squadra rischia di finire pure fuori dalla zona Champions”.