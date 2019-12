Renica: "Ingiusto definire Ancelotti una sventura, ha raggiunto secondo posto ed ottavi di Champions!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli: “De Laurentiis finora ha fatto molto bene, portare una squadra dalla C alla Champions è un discorso più equilibrato nel dare o togliere meriti. Dire che Ancelotti è una sventura del calcio Napoli, è troppo eccessivo. Sicuramente non ha fatto bene, ma dire che è una sventura è eccessivo: c'è un secondo posto, ottavi di Champions League, quindi parlare di un allenatore così, non è giusto. Leggendo certe cose che escono sui social, magari con titoli forzati, a volte si fa la battutina. Volevo trovare un po' di equilibrio nei discorsi, alla fine chi giudica Ancelotti e De Laurentiis è il campo. Se con Ancelotti poteva salire di livello, il Napoli, oggi si parlerebbe di qualcos'altro. La scintilla non è scattata, ma alla fine narriamo le cose serenamente. Giusto esonerare Ancelotti? Non ha fatto bene, ma non è stata neanche una disgrazia. La Champions League l'ha raggiunta e non va sottovalutata. E' un allenatore che le Champions League le ha giocate e le conosce".