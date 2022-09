Renica: "Koulibaly resta insostituibile, ma Kim è partito benissimo e può migliorare"

"Griglia scudetto? All’inizio avrei detto che il Napoli non poteva essere tra le favorite, ma qualche ripensamento inizio ad averlo".

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione 'I Tirapietre': “Mi auguro che contro lo Spezia si inverta la rotta visto che negli ultimi due anni ha sempre vinto a Napoli. La vittoria contro il Liverpool vicecampione d’Europa è importante, ma al cospetto di Klopp gli azzurri hanno sempre vinto. Storicamente certe combinazioni si ripetono, le famose bestie nere, come il Napoli del resto lo è per la Lazio e per Sarri. Quindi bisogna stare attenti ai liguri proprio per questo. Spalletti sa bene che c’è il rischio di rilassarsi dopo aver speso tanto in Champions ed è compito suo tenere tutti sulla corda evitando di sottovalutare gli avversari.

Troppi cambi con il Lecce? I dati li hanno loro, il Napoli è partito come una Ferrari. Ora c’è il problema Osimhen. Spalletti ha dimostrato di essere il timoniere giusto, questa è la sua squadra: l’anno scorso ha ereditato un ciclo che stava per finire e non è riuscito a gestire bene tutte le situazioni che si sono venute a creare nello spogliatoio, la squadra poteva giocarsela fino in fondo per lo scudetto. Ora la sua mano si vede.

Difesa? Kim è partito benissimo, ora può migliorare via via maturando l’intesa con Rrahmani. Koulibaly resta insostituibile a prescindere dall’approccio con il calcio inglese, lo vedremo alla fine.

Griglia scudetto? All’inizio avrei detto che il Napoli non poteva essere tra le favorite, ma qualche ripensamento inizio ad averlo. Poi aspettiamo il verdetto del campo, per ora la mia sensazione è che il Napoli potrebbe inserirsi in prima fascia. Non sono convinto al 100% perché serve anche un pizzico di fortuna, poi c’è l’incognita del mondiale. Contro lo Spezia sarà una partita durissima, valutiamo partita per partita. Per me contro il Lecce Spalletti non ha commesso errori, ha provato a dar fiato a diversi giocatori viste le tante partite ravvicinate ad alta intensità. Ha fatto i suoi calcoli e un ragionamento, ad esempio Lobotka ha reso alla grande nelle partite chiave. Al Napoli mancherà Fabian Ruiz come palleggiatore ed alter ergo dello slovacco.

Demme? Proverei a recuperarlo, quando è arrivato ha fatto partite fantastiche. Il Napoli ha un ottimo preparatore atletico, è giusto sottolinearlo, gli azzurri stanno meglio di tutti. Il Napoli è la vera sorpresa vista la rivoluzione”.