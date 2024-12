Renica: "Proverei Olivera al centro. I difensori accostati per gennaio non mi entusiasmano"

“L’assenza di Buongiorno peserà molto, lo si è visto a Verona, che è stata la peggior partita del Napoli, che ha ballato molto in difesa. Ora la squadra si conosce di più e spetterà a Conte trovare i giusti equilibri per affrontare le partite in cui l’ex Toro mancherà. Si dice - ha detto l’ex difensore azzurro e allenatore Alessandro Renica a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che Conte schiererà Juan Jesus, difficile dire se sia una bocciatura per Marin: bisognerebbe guardare gli allenamenti e conoscere i parametri dei singoli calciatori ma Conte ha dimostrato di saper addestrare bene la fase difensiva, che è stato il vero problema del Napoli nella passata stagione.

Io proverei Olivera centrale di difesa o magari passerei ad una difesa a tre perché Marin con Rrahmani potrebbero avere qualche problemino. Sarà il campo a dare la risposta. L’assenza di Kvara sarà compensata da Neres, Conte ha dimostrato di voler in primo luogo non prenderle e poi darle. Potendo, io schiererei Neres insieme a Kvara quando tornerà a disposizione, perché il Napoli ha problemi nelle soluzioni offensive e i due insieme potrebbero offrirne di varie ed aiutare di più Lukaku. I difensori di cui si fanno i nomi non mi entusiasmano particolarmente. Coppola può andare in difficoltà sotto pressione; Ismajli sta facendo prestazioni sontuose ma bisogna vedere come reagirà alle pressioni di chi veste la maglia del Napoli; Danilo è il più esperto e, se trova il giusto entusiasmo, potrebbe dare sicuramente una mano”.