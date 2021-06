Renica prudente: “Spalletti? Voglio prima capire chi resterà. Da evitare una cessione su tutte”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua sul nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti: “In realtà non mi sono ancora fatto un'idea perchè prima preferisco aspettare il campo e capire chi rimarrà tra i big. Voglio vedere che lavoro riuscirà a fare senza fare valutazioni preventive. Nessuna esaltazione particolare o aspettativa. Per me è fondamentale che restino i calciatori più forti, Koulibaly in primis".