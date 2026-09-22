Renica: “Qualche scusante Allegri ce l’ha, Conte ha lasciato una squadra con tanti infortuni"

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Renica analizza il Napoli: attenuanti per Allegri, ma Hojlund ha bisogno di un’altra punta.

L'ex difensore azzurro Alessandro Renica, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato l’avvio di stagione del Napoli, soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri

Quante responsabilità ha Massimiliano Allegri nell'avvio un po' stentato del Napoli?

"Qualche scusante Allegri ce l'ha, perché con l'Inter non ha fatto male e ha buttato una parttia che sembrava vinta, il tutto senza dimenticare l'errore di Anguissa nel finale. Anche con l'Arsenal e con il Como non ha fatto male, sono mancati solo i risultati. Questa squadra poi è piena zeppa di giocatori di una certa età che hanno accumulato tanti infortuni nell'anno passato. Del resto conta anche come l'allenatore precedente lascia la squadra a quello successivo".

Quale può essere il punto di svolta a questo punto allora?

"Il centrocampo titolare è fra i più forti in Italia e in Europa, perché sa compattarsi in difesa e sa fare pungere in attacco, solo che ad ora non sono a disposizione. Il problema però ritengo sia legato all'attacco, perché Hojlund secondo me avrebbe bisogno di giocare con un'altra punta vicino. Lo vedo più come una seconda punta che come un centravanti. Con Lukaku infatti si vedevano degli sprazzi, mentre con Lucca le cose non vanno. Quest'ultimo proprio non riesce a trovare fiducia in sé stesso e infatti non riesce mai a dare un apporto. Bisognerà intervenire sul mercato per acquistare una punta che possa portare tanti gol. Comunque se devo imputare qualcosa ad Allegri sono stati alcuni cambi, come con l'Inter, quando la squadra si è schierata a cinque in difesa nella parte finale di gara".

Chi vede più in difficoltà ad oggi fra Sarri e Allegri?

"Anche l'Atalanta non mi è piaciuta tanto, perché anche quando ha vinto meritava di perdere. Non mi stanno convincendo le idee di Sarri trasposte in questa squadra. Non vorrei che siano in confusione, perché anche l'aspetto psicologico conta. Pure in questo caso non parliamo di un gruppo scarso, ma finora non si è vista una bella Atalanta".