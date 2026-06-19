Repice: "Adoro Allegri, toccherà poco! E con lui De Bruyne lo vedo benissimo"

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Francesco Repice parla del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Kevin De Bruyne, di Lionel Messi e non solo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Francesco Repice: "Messi è il più grande di tutti, eccezion fatta da uno che viene da un altro pianeta come Maradona. Messi è il più grande tra gli umani. Sono contento per lui perché non essendoci l'Italia e tifando io Argentina, sono contento. Questo Mondiale non mi sta piacendo per nulla, non concepisco questa formula. Più i giocatori si sottopongono a stress fisici e psicologici e poi si continua a spremerli. E poi si parla di fair play finanziario per umanizzare la questione, ma io non sono d'accordo. Una cosa è lo spettacolo e una cosa è lo sport. Tutto va in questa direzione. Vivere una partita allo stadio, vibrare per la propria squadra del cuore e per i propri colori, per me rappresenta ancora qualcosa di importante.

Il Napoli? Adoro Allegri, c'è poco da toccare. È tutto già bello e sistemato. La squadra è pronta. De Bruyne? Lo vedo benissimo con Allegri. Io vedo benissimo tutti quelli che giocano a calcio. Un commento su Igor Protti? È una ferita, è un ragazzo pulito. La storia del calciatore me ne frega poco. L'ho conosciuto quando era alla Lazio. Era una bella persona"