Repice 'avvisa' la Juve: "Di Maria? I sudamericani si fermano sempre prima del Mondiale"

A parlare di Juventus e di Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il noto radiocronista Francesco Repice: “L’infortunio di Di Maria era pregresso, ci avrei pensato a prendere giocatori come lui visto come gli argentini sentono e preparano il Mondiale. I sudamericani si fermano due mesi prima di ogni coppa del mondo: vedere Di Maria è qualcosa di spettacolare. Un giocatore pazzesco. Quando ha deciso di prendere la partita in mano è stato devastante".