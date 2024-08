Repice lancia il Napoli: "Conte fa la differenza, si siede su una panchina e vince"

Ospite di “Terzo Tempo” su Radio Bianconera, il radiocronista Rai Francesco Repice ha parlato di quella che sarà la prossima stagione

Ospite di “Terzo Tempo” su Radio Bianconera, il radiocronista Rai Francesco Repice ha parlato di quella che sarà la prossima stagione: “Secondo me continuità ed equilibrio sono le uniche chiavi di una squadra di successo e in questo senso l'Inter è ancora davanti a tutti. Poi c'è la variante Antonio Conte, per cui per me Inter e Napoli sono le favorite, mezzo gradino sotto c'è l'Atalanta, poi la Juve insieme a Milan, Roma e tutte le altre. Sono squadre nuove a cui manca la continuità.

Inter ed Atalanta lavorano da tempo con lo stesso sistema di lavoro, con lo stesso allenatore, lo stesso staff medico, direttore sportivo eccetera, e questo per me fa la differenza. Conte è un'eccezione perchè sposta, si siede su una panchina e vince".