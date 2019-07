Repubblica, Corbo: "Il Napoli non vuole abbassare l'ingaggio di Insigne, credete siano matti?"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8: "A me non risulta che il Napoli voglia abbassare l'ingaggio di Insigne. Se fosse così bisognerebbe chiamare il telefono azzurro. Un giorno lo bacchetta il presidente, un giorno lo bacchetta Ancelotti... Ma di che parliamo? Questa notizia, e l'ho verificata, non esiste, non ce n'è traccia. O pensate che il Napoli sia una banda di matti? Prima accetta di vendere un giocatore, poi non arrivano offerte, conserva il giocatore, mantiene il contratto fino al 2022, gli fanno anche una legittima strigliatina, e poi dicono che i soldi sanciti dal contratto vengono diminuiti?".