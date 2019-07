Repubblica, Corbo su Raiola: "Insigne lo ha fatto entrare nel Napoli ed ora cerca di orientare acquisti e cessioni"

Antonio Corbo, firma di Repubblica, ha parlato dell’acquisto di Manolas ai microfoni di Radio Marte: “Quello di Manolas è un buon colpo, ho due osservazioni da fare. Per prendere questo calciatore che gioca nella Roma perché bisogna andare a Montecarlo da Raiola? Non ci si poteva vedere a Formia? Apprezzo la pazienza di De Laurentiis, perché per accontentare Ancelotti non avrà dormito per pensare ai soldi in più che ha dovuto spendere per la parcella per Raiola. Mino è entrato nel Napoli per la scelta di Insigne di prenderlo come agente, ora invece di contribuire ad esaudire le aspirazioni del suo assistito si mette a fare affari con De Laurentiis cercando di muovere tanti calciatori. Sono contro questi agenti che operano in questo modo”.