Resp. Ticket One: "Rimborsi Napoli-Inter? Verrà ridato in denaro il costo del biglietto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne: "Rimborsi Napoli-Inter? Verrà ridato in denaro il costo del biglietto. Per una serie di problematiche legate agli assembramenti nei punti vendita alcuni sono ancora chiusi e altri ancora non riapriranno. Per evitare problemi il rimborso sarà effettuato su web: stiamo preparando una piattaforma che verrà rilasciata entro una decina di giorni su cui fare la richiesta. Andranno allegati documenti e biglietto, più dati e codice IBAN. Alla fine del periodo di richiesta verranno verificati i dati inseriti e saranno fatti i bonifici. La procedura sarà gestita da noi. Chiaramente è una procedura che ha richiesto tempo per essere messa in atto e si considera anche la possibilità di emettere voucher in alternativa della somma in denaro”.