Resp. Ticketone sugli abbonamenti: “Dopo inizio tiepido procede secondo nostre previsioni”

Amedeo Bardelli, responsabile di Ticketone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La campagna abbonamenti del Napoli ha avuto un inizio tiepido, oggi si sta un po’ riprendendo. I tifosi devono abituarsi alla nuova procedura sul web, che evita tutto il cartaceo. Adesso le cose stanno andando secondo le nostre previsioni.

Commissione di 24 euro? Non mi risulta, la commissione sugli abbonamenti popolari non arriva a quel prezzo. C’è la commissione sul web che permette ai tifosi che vivono lontano di potersi abbonare tranquillamente con la fidelity card. Le commissioni ci sono sempre state e sono le stesse degli anni passati. Ribadisco che non ci sono commissioni sui punti vendita, se qualcuno l’applica invito i tifosi a segnalarlo”.