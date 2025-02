Retroscena Politano-Valencia, Palmeri: "Il Napoli dovrebbe mandarmi una pastiera..."

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha rivelato un retroscena nelle ore in cui si parla della discussione in diretta tv tra Michele Criscitiello e Manuel Parlato: "Voglio ricordare una cosa, forse il Napoli dovrebbe mandarmi una pastiera perché un po' mi devono qualche cosa dello scudetto che hanno vinto: quando nell'estate del 2022 Politano era vicino ad andare in prestito al Valencia, noi lo fermammo a Formentera, gli chiesi di venire in onda un minuto, c'era il flash con microfono e telecamera, poi alla fine ci fu una battuta sulla paella da studio, 'ti piace quella valenciana?', e lui disse 'sì, mi piace molto' ridendo. Lui voleva andare al Valencia. Per quella battuta il prestito non andò in porto. Il Napoli multò il giocatore per 20mila euro. Lombardo ci chiamò, disse che gli avevamo 'rubato' un'intervista, ma non era vero, lui sapeva di essere in diretta. Morale della favola, Politano rimase e fu uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli".

Cosa era successo ieri sera? Dallo studio centrale di Sportitalia, Criscitiello era intervenuto a gamba tesa proprio su Parlato dopo la critica del giornalista napoletano all'ironia dello stesso Criscitiello e Palmeri nei confronti del Napoli: "Va bene Manuel, ciao buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21! Hai sbagliato televisione e la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Perché vuole fare il simpatico e lo può fare fino ad un certo punto. Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno ai napoletani fallo. Fino a che ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no".