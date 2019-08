Rigore Mertens, Del Genio sbotta: "Dov'erano Nicchi e Rizzoli quando Orsato non ha cacciato Pjanic?"

Queste le parole di Paolo Del Genio, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Pradè merita i complimenti, è stato di un'onestà e di una serietà incredibile. Non riesco a capire come sia possibile che dopo le dichiarazioni a caldo di Pradè, tutti abbiamo fatto finta di non sentire, perchè era troppo ghiotta l'occasione per strumentalizzare l'episodio ed andare contro il Napoli. Vorrei sapere dov'erano Nicchi, Rizzoli, tanti opinionisti, tanti giornalista, tranne il Papa che è argentino ed è una brava persona, tutti a parlare del rigore di Mertens, dov'erano quando c'è stata Lazio-Juventus, Cagliari-Juventus, Torino-Juventus, dove stavano Nicchi e Rizzoli la sera di Orsato che ad un centimetro da lui vede il fallo di Pjanic e non lo caccia?".