Rigore per il Pisa? Marelli: "Braccio di Leris in appoggio, non era punibile"

vedi letture

Al minuto 11 di Napoli-Pisa l'arbitro è stato chiamato all'On Field Review per un possibile fallo in area di De Bruyne ai danni di Leris: il fischietto Crezzini ha deciso di non assegnare calcio di rigore agli ospiti, in quanto precedentemente c'era stato un tocco di braccio dello stesso giocatore nerazzurro. Non è però dello stesso avviso Luca Marelli, ex arbitro e analista, che a DAZN ha detto:

"L'arbitro è stato richiamato giustamente all'On Field Review per il contatto tra De Bruyne e Leris. Il tocco di braccio da parte di Leris non è punibile, non si muove minimamente verso il pallone: il tocco di braccio con il braccio in appoggio non è punibile nè in attacco nè in difesa, vale la stessa regola".