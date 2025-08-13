Rimonta PSG, la gioia di Marquinhos: "Incredibile vincere così. Donnarumma? Gli vogliamo bene"

vedi letture

Marquinhos, difensore e capitano del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria in rimonta ai calci di rigore sul Tottenham nella finale di Supercoppa Europea giocata a Udine: "Incredibile vincere così, questa squadra ha dimostrato ancora una volta personalità anche se non siamo al massimo fisicamente. Siamo riusciti a fare i gol che servivano con i cambi e sui rigori abbiamo gente che tira bene e un portiere che ci ha aiutato".

Merito anche di Donnarumma se siete arrivati qua...

"Gigi ti vogliamo bene, un bacio".