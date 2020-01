Rinaudo: "Il Napoli ha giocatori molto funzionali, nuovo modulo non cambia la situazione"

Leandro Rinaudo, ex difensore azzurro ed attualmente dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare proprio il momento in casa partenopea: "Il mercato di gennaio è molto difficoltoso, i giocatori che stanno facendo bene nelle proprie squadre difficilmente si muovono. Alcune squadre difficilmente se ne privano, bisogna anche capire la squadra che deve fare mercato, che obiettivi ha davanti. Il cambio tecnico mette in difficoltà la società, arriva un allenatore che vuole giocatori con caratteristiche diverse. Il Napoli ha dei giocatori molto funzionali, Ancelotti ha fatto anche il 4-3-3 oltre al 4-4-2, il modulo non cambia più di tanto per le caratteristiche dei giocatori, non è arrivato un allenatore che ha un modulo profondamente diverso rispetto a quello precedente".