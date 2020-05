Rinnovo Mertens, l'ex Carannante: "Finchè non c'è ufficialità resto con i miei dubbi"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto l'ex difensore del Napoli Antonio Carannante che si è soffermato sulla questione rinnovo per Dries Mertens: "Finchè non arriva l'ufficialità resto con i miei dubbi. Se ne è parlato tanto in questi mesi e anche a febbraio sembrava che il rinnovo fosse cosa fatta però si è continuato a vociferare dell'inter. Spero che resti, soprattutto per i tifosi e perchè è fortissimo. E mi auguro che in caso contrario non lo si voglia far passare per quello che voleva andar via e che la colpa è sua, come è successo con altri calciatori".

RAGAZZO D'ORO - "Mertens si è dimostrato un leader, è simpatico, un ragazzo d'oro che aiuta anche le persone in difficoltà. E' calcisticamente intelligente e non si è mai lamentato anche nei momenti bui. Ripeto, spero che resti così come doveva restare Hamsik per poi essere un dirigente. la Juve ha Nedved, la Lazio Peruzzi, per il Napoli poteva esserci Hamsik".