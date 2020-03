Ripresa Serie A, dott. De Nicola: "20 giorni bastano per riprendere condizione ottimale"

Il Professore Alfonso De Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla possibile ripresa del campionato: "Ripartire il 1 giugno è possibile. Credo ci vogliano una ventina di giorni per ripreparare tutte le squadre per avere una condizione ottimale, ma siamo condizionati dal problema Coronavirus. Bisogna fare in modo che questo virus non si ripropona.

Porte chiuse? Bisogna prima debellare il virus e poi si può pensare allo spettacolo del campionato. In Spagna, rispetto a noi, loro sono stati superficiali. Non è facile capire la gravità del problema, abbiamo fatto di tutto per spiegarlo e ci stiamo riuscendo

Situazione in Lombardia? In Lombardia stanno messi male. La quarantena a Milano, in casa non è facile. Tutti devono stare attenti".