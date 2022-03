Risparmiare i diffidati per l'Atalanta? Spalletti: "Se si ritiene l'Udinese meno delicata si parte male..."

Le scelte di formazione per domani dunque saranno influenzate da questo? E' stato chiesto a Luciano Spalletti.

In casa Napoli ci sono cinque diffidati, tutti importanti: Rrahmani, Koulibaly, Anguissa, Demme e Osimhen. Le scelte di formazione per domani dunque saranno influenzate da questo? E' stato chiesto a Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha risposto così:

"Si parte male se qualcuno della squadra la ritiene meno delicata, lei non influenza i miei calciatori. Se qualcuno dei miei avesse l'idea di riposare... Noi dobbiamo vincere per andare alla storia successiva. Abbiamo il 100% di passione e voglia per queste storie. Sono rischi che si corrono e vanno affrontati, bisogna vincere, allenarsi e rivincere, è bello chiaro. Ed in casa bisogna metterci qualcosa in più, sento dire tante cose, ma tutto ciò riguarda l'affetto è oro colato e non gioca mai a sfavore. Le soluzioni dobbiamo trovarle in noi stessi di ciò che non è andato bene. A noi non influenza, può influenzare gli altri che alzano il livello di determinazione e dobbiamo metterci qualcosa in più".