Rizzetta alla Rai: "Affare tramontato per ora, ringrazio la famiglia De Laurentiis"

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Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e del Campobasso è tornato a parlare della trattativa per l'acquisto del Napoli

Matt Rizzetta, imprenditore statunitense, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: "Ho avuto il piacere di ambientarmi a Napoli in questi 18 mesi che sono entrato nel basket. Pian piano abbiamo iniziato a accorgerci che c'era l'opportunità di qualcosa di più grande che nemmeno io avevo immaginato. Poi, abbiamo deciso di creare una realtà polisportiva avendo la squadra di basket, a giorni spero di fare anche quella femminile, e poi il pezzo più importante per la città, per i napoletani che si tratta della squadra calcio.

Ho avuto il piacere di conoscere la famiglia De Laurentiis, parliamo ormai di tanti mesi fa. Ci siamo seduti molte volte, la trattativa per vari motivi non è più fattibile. Ringrazio la famiglia De Laurentiis per avermi dato l'opportunità di spiegare la nostra visione su questa realtà polisportiva site Real Madrid o Barcellona.

Adesso ci sono tante cose da fare come la stagione del basket e sono concentrato su questo progetto. La trattativa con De Laurentiis è chiusa definitivamente? In questo momento ho tanto da fare nel progetto basket. L'idea di acquisire il calcio Napoli si è fermata per questo. Nel futuro chissà, però per il momento è definitivamente un discorso chiuso".