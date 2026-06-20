Allegri-Napoli, Tare: “È un top e farà bene, scelta saggia! Già l’anno scorso era tra i candidati”

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A un mese dall'addio al Milan, Igli Tare racconta come sta vivendo questo periodo, tra famiglia e riflessioni sul futuro.

A circa un mese dal licenziamento, arrivato all'indomani della sconfitta contro il Cagliari che è costata al Milan la qualificazione alla Champions League, Igli Tare ha parlato ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi sul momento che sta vivendo, sul recente passato e sulle prospettive future. L'ex dirigente rossonero ha spiegato di voler approfittare di questo periodo per ritrovare serenità accanto ai propri cari: "Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi". Settimane non semplici, dunque, ma affrontate con lo sguardo già rivolto al futuro.

Il rapporto con Allegri e il retroscena sul Napoli

Tra gli argomenti affrontati anche Massimiliano Allegri, promesso sposo del Napoli, con cui Tare ha mantenuto un rapporto costante: “È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere. Già l'anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto. Io e Max ci sentiamo spesso, ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".