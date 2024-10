Rocco Siffredi: “Totti potrebbe essere il mio erede, ha il dono"

“Francesco Totti potrebbe essere il mio erede, ha il dono”. A dirlo è il noto ex pornoattore Rocco Siffredi nel corso dell’intervista rilasciata a Nunzia De Girolamo nel corso della trasmissione ‘Ciao Maschio’ che andrà in onda sabato in seconda serata su Rai Uno.

“Chi può essere il mio erede? Io l’avevo detto finora di Totti, perché lo conosco molto bene, ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. - ha spiegato Siffredi – Ci sono persone che sono nate con il dono e altre che invece non ce l’hanno e lo devono scoprire. Ecco, Totti è uno che ha il dono”.

Poi una battuta sulle voci di un possibile ritorno in campo dell’ex numero 10 giallorosso con un invito a trasferirsi in Ungheria: “Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a Budapest”.