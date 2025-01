Roma, Angelino: "Napoli? Dobbiamo recuperare energie subito"

vedi letture

Uno dei migliori in campo di ieri sera è stato Angelino. L'esterno sinistro della Roma, dopo la vittoria per 2-0 contro l'Eintrahct, si è soffermato a parlare con i canali ufficiali del club, analizzando il successo ottenuto: "È un'emozione incredibile, sono contento per la squadra. Abbiamo dimostrato di avere carattere, dovevamo essere concentrati e sfruttare le opportunità".

Che cosa si sente di dire ai tifosi?

"I nostri tifosi sono incredibili, giocare con loro è più facile per tutto l'appoggio che ci danno ogni volta".

Domenica ci sarà il Napoli.

"Ora dobbiamo recuperare energie per domenica rapidamente".