Roma, Dzeko: "Non siamo stati al nostro livello. Ho bisogno ancora di tempo per tornare al 100%"

L'attaccante della Roma Edin Dzeko, è intervenuto ai microfoni di Roma Tv dopo la gara persa contro il Napoli per 4-0.

Cosa è andato male?

"Difficile spiegarlo, ci aspettavamo molto di più da tutti noi che abbiamo giocato. Non siamo stati al nostro livello, non siamo stati noi, quelli dell'ultimo periodo".

Non bisogna fare drammi

"Certo, non eravamo i migliori prima e ora non siamo i peggiori. Dobbiamo dimenticare subito questa partita, dobbiamo rigiocare tra 3 giorni. Ora dobbiamo imparare dagli errori e pensare alla prossima".

Dopo questa sconfitta la squadra è pronta per ripartire?

"Nessuno è contento, dobbiamo dormirci su e domani è un'altra giornata. Questa partita deve finire qui perché se ce la portiamo dietro non andrà bene".

Lei come sta fisicamente?

"Non al 100% sicuramente. Ora devo allenarmi e tornare a pieno. Ho bisogno di ancora un po' di tempo ma spero di tornare al 100% il prima possibile".