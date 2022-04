Roma, El Shaarawy: “Nel finale potevamo sfruttare meglio le occasioni e vincere la partita”

Autore dell’1-1 finale, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni Roma Tv dopo il pareggio ottenuto a Napoli.



Sei entrato a gara in corso e ti sei fatto trovare pronto.

"Quello è sempre l'obiettivo di ogni giocatore che viene chiamato in causa, cercare di dare tutto se stesso. Oggi un punto che ci siamo presi a dimostrazione che non molliamo mai, cerchiamo sempre di dare il meglio. Visto quello che abbiamo fatto meritavamo di più".

In occasione del tuo gol tutti, Meret compreso, si aspettavano un tiro sol secondo palo.

"Quando il portiere si aspettava il tiro a giro io l'ho chiusa, un gol importante che da fiducia".

Si poteva vincere questa partita nel finale?

"Si, si poteva vincere. Negli spogliatoi ci siamo detti che con questo spirito possiamo lottare per il quarto posto perché questo è sintomo di una squadra che cerca sempre la vittoria. Abbiamo avuto occasioni che potevamo sfruttare meglio".