Roma, Gasperini a Dazn: "Che rammarico! Potevamo fare più gol, ma ottimo atteggiamento"

Dopo il pareggio ottenuto a Napoli, Gian Piero Gasperini ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Noi finiamo spesso con questi ragazzi, devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono minuti fondamentali delle partite dove bisogna avere energia e freschezza: c'erano situazioni molto positive che potevano essere tradotte meglio per noi".

Malen ancora una volta decisivo. "Sono sempre stato stra-convinto. Ha le caratteristiche migliori per un attaccante: rapido, veloce, sa tirare e scambiare con i compagni. Sta segnando con grande frequenza ed è messo nelle condizioni di essere costantemente pericoloso. Possiamo fare sempre meglio con lui, se riusciamo a recuperare Dybala, Wesley. Il rigore era molto pesante, ma lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic-Savic, copre bene la porta e ne ha parati tanti".

L'impatto del match è sempre devastante. "Questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre in campionato, anche nel girone di andata. Con Malen avremmo qualche punto in più. Questa squadra con l'atteggiamento non ha avuto problemi, abbiamo perso contro le prime e cadendo nei finali con le prestazioni. Usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico".