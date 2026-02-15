Live Roma, Gasperini in conferenza: "Ci resta il rammarico, potevamo fare il terzo gol"

Al termine del Derby del Sole contro il Napoli, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.20 - Inizia la conferenza stampa.

"Ci reta più il rammarico, ma bisogna dare anche meriti agli avversari. Ho avuto la sensazione del primo tempo, non eravamo sempre puliti nelle uscite. Invece nel secondo tempo mi sembra che la partita fosse incanalata bene. Abbiamo avuto spazi aperti per chiuderla. Alla fine è un buon risultato per entrambe, ma noi abbiamo perso una grande occasione".

Sui cambi di Zaragoza e Malen: "Malen è molto esplosivo e pericoloso, è normale che nei finali può calare. Avevamo bisogno di freschezza, anche se sono ragazzi giovanissimi, farli entrare è l'unico modo per farli crescere. Spesso si risolvono la partite nel finale con i cambi, come ha fatto il Napoli. Abbiamo fuori Dybala, magari fare entrare Saragoza a partita in corso sarebbe stato determinante. Ma Soulé non era in ottime condizioni. Zaragoza ha bisogno ancora di un po' di tempo per entrare nei meccanismi".

Si è decisa a centrocampo? "Si è il nostro modo di giocare, come del Napoli in questa stagione. E' un modulo che si è molto difffuso che noi conosciamo bene. Malen è un gran terminale, questo sistema può aiutarlo a farlo segnare più del solito".

Sull'infortunio di Wesley: "Vediamo domani, ha una caviglia molto gonfia. Noi guardiao avanti, siamo una squadra in crescita, speriamo di recuperare qualche giocatore per essere ancora più competitivi".

23.27 - Termina la conferenza.