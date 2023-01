Roma, Ibanez: “A Napoli per ridurre il distacco, il campionato è ancora lungo”

"Ci aspettano tante partite, c'è stata la pausa del Mondiale, ma ora il calendario è fitto e dobbiamo essere preparati".

Roger Ibanez, difensore della Roma, in preparazione per il big match di domenica contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva per Mondosportivo: "Cerco di rendermi sempre disponibile. Ci aspettano tante partite, c'è stata la pausa del Mondiale, ma ora il calendario è fitto e dobbiamo essere preparati. Sono stato fuori per un solo appuntamento e spero di preservare questa continuità nel girone di ritorno che sta per iniziare, oltre che mantenere la squadra con una delle difese migliori del campionato.