Roma, Mancini a Dazn: "McTominay? Ne conoscevamo la forza. Importante aver reagito"

Gianluca Mancini commenta il 3-3 tra Napoli e Roma, elogia la reazione dei giallorossi e analizza le tre reti subite

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli, nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Il centrale giallorosso ha sottolineato la capacità della squadra di Gian Piero Gasperini di reagire alle difficoltà, soffermandosi anche sui tre gol subiti e sull'apporto dei nuovi acquisti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Una Roma matura che non molla mai?

"Non l'abbiamo mai fatto, solo l'anno scorso a Milano con l'Inter. Ci crediamo sempre, non ci siamo abbattuti dopo il terzo gol e oggi chi è entrato dalla panchina non ha abbassato il ritmo. La squadra rimane sempre attiva al massimo e siamo molto contenti".

Come si sono integrati i nuovi acquisti?

"Sono arrivati ragazzi giovani e forti. Balerdi ha portato esperienza e leadership. Tutti hanno aumentato il valore della rosa, diamo tutto per questa maglia e per portare a casa il risultato".

Tre gol subiti: vi dà un po' fastidio?

"Ci sono partite in cui li prendi e altre no. Sul gol di Anguissa potevamo gestire meglio, il primo di McTominay ne sapevamo la forza e il terzo dalla distanza. Importante è stato reagire e farne tre".