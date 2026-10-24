L’editoriale di Chiariello: “Il Napoli il bunker non sa farlo! Allegri deve riflettere sulla fase difensiva…”

Umberto Chiariello analizza Napoli-Roma 3-3: durissime critiche a Beukema e alla fase difensiva degli azzurri, nonostante la buona prestazione

Umberto Chiariello, nel suo consueto editoriale a Campania Sport dopo il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, ha analizzato con grande amarezza il risultato degli azzurri, soffermandosi sulle occasioni sprecate, sulle difficoltà della fase difensiva e sulla prestazione negativa di Sam Beukema. Il giornalista ha evidenziato quello che considera il principale paradosso della squadra di Massimiliano Allegri: un Napoli che sceglie di difendere basso, ma continua a subire troppi gol. Di seguito le sue parole.

Chiariello: "Al Napoli manca il killer instinct, il bunker non sa farlo"

"Al Napoli manca il killer instinct, quella capacità di ammazzare la partita nel momento in cui bisogna portarla a casa. Il Napoli ha avuto, come a Milano, il doppio vantaggio, questa volta sulla Roma. Un Napoli che nel primo tempo ha giocato una gran bella partita. Ma Politano ha avuto la palla del 3-0, solo davanti a Gollini, e l'ha tirata addosso. Ci sta che un giocatore possa fare un errore, anche perché Politano era stato l'artefice di un magnifico assist a McTominay per il 2-0 e aveva fatto una buona gara. Certo, non si può dare la croce addosso a Matteo, però si tratta poi di portare a casa il risultato. E il Napoli, che gioca a blocco basso e lascia il palleggio fuori dall'area di rigore alla Roma, che fa un giropalla incessante da destra a sinistra e viceversa, non riesce a organizzare un bunker come Dio comanda. Prende due gol, si rifà sotto, va sul 3-2 ancora con l'indemoniato Scott McTominay, seconda doppietta consecutiva, e che fa? Prende il 3-3. Una squadra che prende gol continuamente".

Chiariello durissimo con Beukema: "31 milioni buttati al vento, è un problema"

"Oggi non c'era Rrahmani, hanno giocato Badiashile e Rafa Marin, che si sono ben comportati entrambi. Poi Badiashile, che si sapeva essere stato preso dall'Inghilterra con una catena di infortuni alle spalle impressionante, lascia il campo per un problema muscolare. Ed entra quello che non possiamo più definire un oggetto misterioso, ma dobbiamo definire un problema. Soldi finora buttati al vento, 31 milioni per Sam Beukema. Un disastro. Sul gol di Soulé non accorcia. Sul terzo gol fa una sceneggiata. Ora molti se la prenderanno con l'arbitro Colombo, che non ha dato la punizione su Di Lorenzo sul calcio d'angolo da cui nasce il secondo gol, o perché sul terzo gol non è andato a fare la revisione per un presunto fallo all'origine su Beukema. Signori cari, l'arbitro ha ragione. Non c'è nessun fallo su Di Lorenzo, non c'è nessun fallo su Beukema tale da richiedere una revisione che porti all'annullamento dei gol o del calcio d'angolo. Quelle sceneggiate non servono. Di Lorenzo, che aveva fatto una signora partita, quella palla la deve spazzare via, non andare a terra e chiedere il fallo appena sente la mano di Malen sulla spalla. Beukema viene sfiorato da Balerdi, fa una sceneggiata a terra, poi si rialza in ritardo sull'avversario, prende gol e si ributta a terra a rifare la sceneggiata. Ma a che serve? Una squadra di alto profilo queste cose non le può e non le deve fare".

Chiariello: "Il Napoli gioca in maniera difensiva, eppure non sa difendere. È un paradosso"

"Io oggi al Napoli di Allegri cosa devo dire? Che ha giocato meglio della Roma, ha difeso in maniera ordinata, è ripartito ogni volta che ha potuto e ha avuto quattro o cinque palle gol nitide. Ha fatto una partita che meritava di portare a casa con la vittoria. E noi, dopo Milano con l'Inter, tre punti buttati, dopo Firenze, pareggio e vittoria buttata. Stasera due volte in vantaggio, anzi tre volte, sul 2-0 e poi sul 3-2. Vittoria buttata, sette punti buttati, tra l'altro cinque contro concorrenti per l'alta classifica. Questo Napoli non sa difendere, eppure gioca in maniera difensiva. E questo è il paradosso. Un Napoli che non gioca dominante, che non gioca nella trequarti avversaria, che gioca con il blocco basso e le ripartenze, non riesce a tenere la porta inviolata. Ma il portiere non le vede, che colpa ha? Nessuna. Se il portiere non ha colpe e prende tre gol, qualcosa non quadra. Stasera Rafa Marin ha fatto una partita di grande agonismo, con errori tecnici anche marchiani, perché il giocatore non è rifinito tecnicamente. Con quell'entrata con il piede a martello all'inizio della partita che poteva costare carissimo. Ma dopo ha fatto una partita di generosità, applicazione e intensità incredibile. Che gli dico a Rafa Marin? Niente. Bravo, hai dato l'anima e l'hai data bene. Ma poi in coppia con Beukema eravamo friabili. Insomma, il rammarico è altissimo".

Chiariello: "Un pareggio che sa di sconfitta. Allegri deve migliorare la fase difensiva"

"Questo è l'altro paradosso della serata. Il primo è che il Napoli, che gioca difensivamente, non sa difendere. Il secondo è che stasera avremmo firmato tutti per un pareggio con la Roma, ma questo pareggio sa di sconfitta, lascia l'amaro in bocca. Perché poi gli accadimenti cambiano i giudizi. E allora il punto è buono, perché fermare la Roma di questi tempi non era facile. E la Roma non ha giocato male, è stata una gran bella partita tra due squadre che hanno provato a vincerla entrambe. Però il punto che in origine sarebbe stato ottimo, per il quale avremmo firmato tutti, stasera ci lascia assolutamente amareggiati. Allegri dovrà ragionare su quello che bisogna fare per migliorare questa fase difensiva. È un problema di uomini, è un problema di assetto, è un problema di concentrazione? Lui dice che su queste cose dobbiamo lavorare e migliorare. Come si fa a migliorare queste cose? Io francamente sono abbastanza avvilito, perché se non si portano a casa queste partite le stagioni si buttano. E i segnali in questa stagione purtroppo vanno tutti in un'unica direzione, molto negativa".