Roma, Molina a Dazn: "Buon punto, anche il Napoli ha fatto una grande partita"

Nahuel Molina commenta il pareggio tra Napoli e Roma, elogia gli azzurri e racconta le ambizioni del gruppo giallorosso

Nahuel Molina, esterno della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 3-3 contro il Napoli, nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Il calciatore argentino ha sottolineato l'importanza del punto conquistato al Maradona, mostrando grande fiducia nelle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni.

Avevate voglia di non perdere?

"Avevamo tanta voglia di portare a casa punti. Anche loro hanno fatto una grande partita, almeno il punto è buono se vogliamo essere lì sopra".

Provi a dare una dimensione della Roma?

"Io ci credo tanto in questa Roma. Bisogna lavorare e continuare a pensare di vincere ogni partita. Abbiamo un grandissimo gruppo e, se tutti andiamo sulla stessa strada, possiamo fare qualcosa di bello".

Quanto è bello questo nucleo argentino?

"Bellissimo, trovare tanti argentini in un gruppo così è difficile. Siamo in cinque, per noi è bellissimo e vogliamo vincere. Non c'entra se siamo in panchina o titolari, diamo tutto e siamo a disposizione del mister".