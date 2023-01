Roma, Mourinho: "Juve? Se colpevole giusto che paghi. Zaniolo? Vuole andar via, ma ho una sensazione"

Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria a La Spezia.

Come lo accoglierebbe? " Se ha manifestato la voglia di andare via non è detto che vada via. Ho questa sensazione perché è un giocatore importante che ha un valore importante di mercato e con queste proposte sul tavolo è impossibile per la società accettare. Non c'è niente o poche cose, per questo penso che a febbraio sia qua ".

Cosa cambierebbe nello spogliatoio?

"Chi lavora e merita di giocare gioca, chi non merita non gioca. A volte si fanno anche ingiustizie tenendo in panchina giocatori che meritebbero di giocare. Cerco sempre di fare il meglio per la squadra. Se Nicolò tornerà con noi sarà un giocatore in più per noi. Ho un ottimo rapporto con lui, ho cercato sempre di aiutarlo e lui mi ha risposto sempre con uno sforzo massimo. Per questo l'ho sempre difeso anche se la gente gli chiede più gol o assist, in questo momento vuole andare via e devo accettarlo però deve esserci una proposta accettabile perché se va via qualcun altro deve arrivare. Non può andare via per sei mesi in cambio di niente. Mi dispiace perchè sembra che Tiago Pinto esca da questa storia come il cattivo ma sta cercando solo di fare il bene della Roma".

Di cosa avreste bisogno sul mercato?

"Non penso a questo perché secondo me non succederà, escono dei nomi: Deulofeu, Ziyech...Solbakken ha bisogno di tempo, viene da una realtà diversa e ha bisogno di imparare, è un ragazzo con talento così come Volpato. Stiamo bene davanti, poi c'è un ragazzo come Dybala".

Che idea si è fatto sulla penalizzazione alla Juventus?

"Non voglio parlare di queste cose che riguardano i tribunali, guardo alla classifica con la Juventus nella situazione di qualche giorno fa. Adesso avremmo gli stessi punti, poi se è stata colpevole credo sia giusto che paghi. Adesso stiamo facendo bene, dopo il Mondiale abbiamo fatto buoni risultati. La squadra sta andando benino, sarà più difficile quando giocheremo tre volte alla settimana e soffriremo di più".